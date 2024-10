Volley B1/M: super Star Bisceglie, piegata la corazzata Marsala

Due punti che valgono tanto, conquistati meritatamente al termine di un match dagli altissimi contenuti tecnici. Un successo pesante e significativo, perché ottenuto a spese della compagine più accreditata dagli addetti ai lavori per la promozione.

Un’affermazione di rilievo, frutto della tenacia e della perseveranza di una squadra destinata a crescere ancora molto. Il 3-2 della Star Volley Bisceglie su Marsala è un segnale importante per la stagione del team nerofucsia di coach Breviglieri, che hacambiato volto con l’innesto del libero Simona Minervini a seguito del grave infortunio rimediato da Martina Quarto (a bordo campo per incitare le compagne) e l’inserimento della palleggiatrice veneta Sonia Galazzo, subito protagonista a dispetto degli appena due allenamenti effettuati con il resto del gruppo.

L’impatto del collettivo biscegliese con la difficile sfida del PalaPanunzio si è rivelato molto promettente: un ace di Torre è valso il 4-1 mentre i colpi di Cometti e Civardi hanno sospinto le nerofucsia sul +7 (11-4). Le ospiti sono riuscite a ricucire fino al -2(18-16) ma Adubea, con due poderosi attacchi vincenti, e Civardi hanno ristabilito una distanza di sicurezza. Di Cometti il sigillo sul primo set (25-20).

Ottima partenza siciliana nella seconda frazione: 0-4 (ace di Grippo) e finanche 2-9. Bisceglie però ha reagito, provando a risalire la corrente con Civardi sugli scudi (7-13) ma le ospiti, con tre punti consecutivi, si sono nuovamente allontanate. Copione simile quando la Star Volley si è riportata sul -5 (13-18) e poi sul -4 con una giocata di Ba (17-21). Marsala non ha mollato la presa riequilibrando il conteggio dei parziali (17-25).

Il terzo periodo è cominciato male per le padrone di casa, sotto 2-6. Il supporto del pubblico le ha sorrette e aiutate in un momento particolarmente delicato: sorpasso firmato da una scatenata Adubea (10-8). Un “corpo a corpo” appassionante ha animato la fase centrale, dall’ace di Pozzoni (12-13) al muro di Cometti (15-14) e due punti di fila di una Civardi in gran spolvero hanno dato alla compagine biscegliese il 19-15. Nulla che potesse presagire lo scenario immediatamente successivo, con un terrificante break di 1-10 costato carissimo alle nerofucsia (20-25).

Arrabbiatissime, Minervini (prova eccellente) e compagne si sono riscattate nel quarto set. Panucci ha suonato la carica (5-2), Ba ha regalato il 9-4, ancora Panucci il 12-6. Situazione apparentemente in controllo, con Bisceglie costantemente capace di tenere il +6 sul 20-14 (servizio vincente di Civardi) ma la luce si è spenta di nuovo e Marsala ha siglato uno 0-7 che ha capovolto l’inerzia. L’attitudine al sacrificio, a quel punto, ha fatto la differenza: di Adubea e Panucci le bordate giuste, con l’attacco ospite fuori misura per il 25-23.

Tie-break in apnea e con le forze residue soprattutto per le due nuove arrivate: strappo con due perle di Adubea (3-1), orgogliosa risposta di Marsala affidata a Varaldo (3-4), potente reazione Star Volley guidata da Panucci e Cometti fino all’8-4. Le nerofucsia hanno lavorato ai fianchi le avversarie e quando Galazzo ha beffato tutte per il 10-5 la gara è parsa indirizzata. La squadra di coach D’Amico si è riavvicinata sull’11-7 ma una chirurgica Civardi e ancora Adubea l’hanno castigata. Tripudio sugli spalti al 15-7 e grande festa per la prima, storica vittoria in B1. Il cambio di passo è stato appena avviato, ora bisognerà insistere e lavorare sodo per togliersi tante altre soddisfazioni.

Star Volley Bisceglie-Marsala 3-2 (25-20; 17-25; 20-25; 25-23; 15-7)

Star Volley Bisceglie: Galazzo 3, Adubea 15, Civardi 16, Panucci 16, Cometti 15, Torre 5, Minervini (libero), Ba 2, Solarino. N.e.: Losciale, Colucci, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Marsala: Grippo 4, Varaldo 14, Pozzoni 19, Meniconi 9, Caserta 10, Cecchini 10, Oggioni (libero), Zingoni 2, Bondavalli, Carpio. N.e.: Guastella, Lo Gerfo (libero). All.: D’Amico.

Arbitri: Rutigliano, Martini.

Durata set: 27‘, 27’, 36’, 34’, 16’, per un totale di 2 ore e 20 minuti.

