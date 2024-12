Volley B1/F, PPV Fasano chiude l’anno in vetta: vittoria netta con Oplonti

La Pantaleo Podio Fasano domina in casa contro il Co.Ge. Vesuvio Oplonti, vincendo con un netto 3-0 (25-15, 25-15, 25-22) e consolidando il primato in classifica. Le ragazze del presidente Renzo Abete approfittano del successo solo parziale del Pomezia al tie-break contro Bisceglie per aumentare il margine in vetta.

La gara segna il ritorno a Fasano di Laura Biscardi, ex protagonista della vittoria in B2, accolta calorosamente dai tifosi. Tuttavia, le campane si presentano rimaneggiate a causa dell’infortunio di Giada Biscardi, che ha costretto coach Ciro Alminni a rivedere l’assetto tattico. Questo non ha però fermato le padrone di casa, guidate da Valentina Martilotti, che hanno imposto il loro gioco nei primi due set con precisione e determinazione.

Nel terzo set, Oplonti prova a reagire, raggiungendo il 21 pari, ma un break finale delle fasanesi chiude definitivamente la partita.

Le parole dei protagonisti

“Siamo stati impeccabili – ha dichiarato coach Paolo Totero –. Anche con qualche esperimento tattico nel terzo set, siamo riusciti a gestire la gara e chiudere senza difficoltà. Era fondamentale ottenere questi tre punti.”

Anche il direttore sportivo Micaela Cofano sottolinea l’importanza del successo: “Chiudiamo l’anno nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo resta la qualificazione alle fasi finali della Coppa Italia di categoria. Auguriamo buone feste a tutti i tifosi, sperando di ritrovarli numerosi nel 2025.”

Pantaleo Podio Fasano-Co. Ge . Vesuvio Oplonti : 3-0 (25-15; 25-15; 25-22)

Pantaleo Podio Fasano: Maiorano 1, Mearini 10, Albano 5, Negro, De Dominicis, Di Coste 1, Campana 7, Vinciguerra 1, Botarelli 16, Martilotti 12, Soleti 4, Vittorio. All. Totero.

Co.Ge. Vesuvio Oplonti: Bortolot 1, Gervasi 11, Vujko 1, Lanari, De Santis, Laura Biscardi 6, Rendina, Andretti 3, Giada Biscardi, Pierro, De Caprio, Esposito, Pepe 6. All. Alminni.

Arbitri: Adornato e Tavano.

