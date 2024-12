Volley B1/F, Zero5 Castellana Grotte travolge Pescara

Pronostico rispettato nella 11ª giornata del campionato di Serie B1 femminile: la Zero5 Castellana Grotte supera agevolmente la Sirdeco Volley Pescara con un netto 3-0 (25-17, 25-14, 25-14). Una gara condotta con concentrazione e determinazione contro un avversario in difficoltà, penalizzato da un organico ridotto e da giocatrici fuori ruolo.

Debutto per Locorotondo

Esordio da titolare per Alessandra Locorotondo, sedicenne libero di Castellana, che ha sostituito Fabiola Ruffa per precauzione. “Ero tesa all’inizio, ma poi mi sono rilassata e divertita”, ha dichiarato la giovane a fine gara, lasciando intravedere un futuro promettente.

La partita

La Zero5 si è imposta fin dall’avvio grazie a un gioco ordinato e preciso. Nel primo set, la squadra di casa ha allungato con facilità (8-6, 17-9) chiudendo 25-17 con una schiacciata e un ace di Alessia Corradetti, top scorer con 15 punti.

Il secondo parziale ha visto una Zero5 ancora più incisiva in battuta e in attacco, chiudendo con un distacco netto (25-14). Nel terzo set, la concentrazione è rimasta alta, e il copione si è ripetuto (25-14), suggellando una prestazione di squadra solida e senza sbavature.

Tra le migliori in campo, Valentina Cantaluppi, autrice di 14 punti con 3 ace e 3 muri, ha commentato: “Abbiamo giocato con continuità, senza cali. Sono soddisfatta, sto uscendo da un momento difficile e spero di continuare così”.

I commenti dei tecnici

Luisa Fusco, allenatrice del Pescara: “Abbiamo peccato in ricezione e non abbiamo espresso il nostro gioco. Le difficoltà in organico si sono fatte sentire”.

Massimiliano Ciliberti, coach della Zero5: “Concentrazione e ordine sono stati fondamentali. Bene la gestione complessiva e ottima prova di Locorotondo”.

La Serie D mantiene la vetta

Nella gara di Serie D disputata subito dopo, la Klimaitalia Castellana Grotte ha battuto il Massafra 3-0 (25-18, 25-19, 25-20), consolidando il primo posto in classifica.

Prossimi impegni: Dopo la pausa natalizia, la Zero5 tornerà in campo l’11 gennaio per la difficile trasferta a Modica.

Zero5 Castellana Grotte – Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-17, 25-14, 25-14)

Zero5: Malinov 3, Cusma 8, Corradetti 15, Cantaluppi 14, Salamida 6, Stellati 6, Locorotondo (L). All. Ciliberti.

Pescara: Codal 8, Michelini 7, Falcone, Cerrone 4, Mazzoni 11, Boscolo 1, De Fabritiis (L). All. Fusco.

