Volley B1/F: Francavilla, cammino verso nuova stagione è iniziato

Con la seduta pesi, nella mattinata di sabato 26 agosto, è giunta al termine la prima settimana di allenamenti per la Volley Vipostore Francavilla, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B1 femminile.

Durante questo periodo, le arancio-blu, guidate da mister Fabio Tisci e dal suo staff, hanno alternato lavori fisici e sedute in sala pesi con il preparatore atletico Luigi Di Tano ad allenamenti tecnico-tattici presso il Palazzetto dello sport di Francavilla Fontana.

La suggestiva cornice del Lido MurMur a San Pietro in Bevagna è stata scelta come scenario perfetto per le sessioni di allenamento sulla sabbia e in acqua. Queste attività hanno fornito alle atlete la base per costruire la forza, l’equilibrio e la resistenza necessari per affrontare le sfide imminenti. Parallelamente, le ragazze della Volley Vipostore si sono dedicate alle sedute pesi presso la rinomata palestra Link di Francavilla Fontana, con l’obiettivo di potenziare la struttura muscolare e preparare il fisico a dare il massimo in ogni situazione.

Nelle sedute di allenamento pomeridiano, invece, hanno avuto modo di immergersi in allenamenti tecnici presso il Palazzetto dello Sport. Qui, mister Tisci affiancato dal resto dello staff tecnico, ha iniziato a impartire le prime direttive per creare gli schemi di gioco da impostare.

L’obiettivo è chiaro: lavorare insieme per costruire una squadra coesa e pronta ad affrontare ogni sfida sul campo.

Morone e compagne godranno ora di un giorno di riposo prima di ritrovarsi lunedì mattina per iniziare la seconda settimana di preparazione con una seduta in sala pesi, che precederà l’allenamento tecnico del pomeriggio.

È una nuova era che si apre per la Volley Vipostore, e la squadra non potrebbe essere più pronta ed entusiasta di iniziare questo emozionante viaggio.

