Volley C/F: PM Potenza, tre giovani atlete in prima squadra

Il roster della PM Gruppo Macchia Potenza è quasi al completo. Il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani a breve darà il via alla stagione 2023/24 con la preparazione atletica fissata per la prossima settimana sotto la guida tecnica di coach Marco Orlando non prima di confermare altri elementi per la prima squadra.

Giocatrici che arrivano in questo caso dal settore giovanile della PM Volley, tre giovanissime che nelle ultime due stagioni si sono alternate tra Serie C e i campionati giovanili, e che sono state riconfermate anche in questa stagione.

Stiamo parlando della schiacciatrice Gaia Marone classe 2008 e delle centrali Eugenia Nella classe 2008 e Giulia Laurenzana classe 2007. Per tutte e tre tanta gavetta nel settore giovanile sotto la guida attenta di coach Elena Ligrani che le ha formate ed allenate in tutte le categorie promozionali e under fino a portarle in prima squadra. Per loro l’occasione di maturare al fianco di compagne più esperte e la possibilità di sfruttare quanto impareranno nei vari campionati di categoria a cui prenderanno parte.

Nei prossimi giorni altre novità in casa PM Gruppo Macchia che, come anticipato, darà il via alla preparazione a partire da lunedì 28 agosto in attesa di conoscere la composizione dei prossimi gironi della Serie C pugliese, campionato che scatterà nel week-end del 14-15 ottobre.

