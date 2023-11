Volley B/M: Turi, la prima vittoria arriva dopo la battaglia di Ruffano

Arriva al sesto match stagionale il primo successo dell’Arrè Formaggi Turi, che vìola in rimonta per 3-2 l’insidioso campo del Toma Carburanti Ruffano. Una vittoria conquistata dopo due ore e mezzo di gioco al termine di una gara combattuta e corretta che non ha risparmiato colpi.

Possono far festa gli uomini di Spinelli che ci hanno messo cuore, grinta e orgoglio e tutto quello che serviva per portare a casa una vittoria tanto attesa e che cominciava a essere un macigno pesante.

Capitan Scio e soci sono protagonisti di un match altalenante che li ha visti crescere in attacco ed in difesa, tornando decisivi e cinici nei momenti salienti dell’incontro, mostrando quella cattiveria agonistica giusta necessaria per centrare un risultato importante su un campo non facile.​

Nel prossimo turno di campionato, domenica ore 18 al Palazzetto di via Cisterna a Turi, ci sarà il derby contro la corazzata Gioia del Colle dei tanti ex, dai mister Castellaneta e Beppe Spinelli, passando per Parisi, Giorgio, Ruggiero, Matheus, Mingolla, Incampo.

I biancoazzurri si schierano con Manginelli in regia e Fortunato opposto, capitan Scio e Lomurno di banda, Taccone e Furio al centro, Dammacco è il libero; i padroni di casa di mister Bramato si affidano alla diagonale palleggiatore-opposto formata da D’Alba e Sansò, Marzo e Fracasso sono i laterali, Tridici e De Micheli i centrali, Matteo Bisanti il libero.

Le due squadre sin dai primi scambi fanno capire che sarà un match combattuto e non scontato. Il primo strappo è dei padroni di casa sul 10-6 ma il Turi ricuce subito con Lomurno che marca anche la pipe del 12-12. Il Ruffano riallunga sul 19-16 ma lo stesso laterale biancoazzurro impatta subito, 19-19. Si decide ai vantaggi con i padroni di casa che se ne guadagnano uno ed il Turi ben cinque: al quinto utile Fortunato porta a casa il block out del 28-29 mentre Fracasso angola troppo il diagonale che vale il 28-30.

Secondo e terzo parziale simili con i padroni di casa spinti da Sansò e Marzo che si riscattano subito portandosi avanti sin dalle prime battute e resistendo alla reazione dell’Arrè Formaggi, con questi ultimi che pagano dazio per i diversi errori e le poche idee, nonostante i diversi cambi di mister Spinelli. Il Ruffano tira dritto fino al 25-17 del secondo parziale e 25-20 del terzo.

Marzo e soci intenzionati a chiudere la contesa realizzano un break di 4 punti che il Turi prima dimezza sul 9-7 e poi ricuce del tutto con l’ace di Fortunato (12-11) e la pipe di Lomurno, 12-12. Anche i cambi donano vigore alla squadra con gli ingressi sia di Petronella che di Cassano e Milillo. L’Arrè Formaggi sorpassa sul 16-17, si compatta e ci crede facendo da battistrada sino alla pipe del 23-24 di Lomurno e al 23-25 di capitan Scio. Si riapre il match.

Break leccese 3-1 e controbreak turese con Lomurno, 4-4. Sali e scendi con fughe e recuperi portano al cambio di campo sull’8-7. Ci provano gli ospiti ora con l’ace di Furio, 9-11 ma De Micheli e compagni impattano e sorpassano sul 13-12 per l’ultima volta nel match. Il Turi pareggia e si guadagna il primo match point (13-14) che Sansò annulla, 14-14. Lomurno stoppa Sansò (14-15) e firma subito dopo il letale e decisivo 14-16.

TOMA CARBURANTI RUFFANO (LE)-ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) 2-3 (28-30/ 25-17/ 25-20/ 23-25/ 14-16)

TOMA CARBURANTI RUFFANO: Marzo 21, Tridici 9, D’alba 4, Gravante n.e., Sansò 35, Morello n.e., Fracasso 5, De Micheli 12, De Donno n.e., Matteo Bisanti (L), Passaseo n.e., M. Bisanti n.e., Zezza (L) n.e., D. Marzo n.e.. Allenatore: L. Bramato. Note: battute sbagliate 14, ace 3, muri vincenti 16, ricezione 54% (26%perfette), attacco 36%.

ARRE’ FORMAGGI TURI: Cassano 4, Portoghese n.e., Basile (L), Lomurno 18, Taccone 13, Dammacco (L), Fortunato 16, Scio 16, Furio 6, Milillo 5, Petronella, Manginelli 2, Romano n.e.. Allenatore: G. Spinelli. Note: battute sbagliate 14, ace 4, muri vincenti 12, ricezione 54% (28%perfette), attacco 35%.

Arbitri: Andrea Tavano (Foggia) e Sara Galiuti (Taranto).

Durata set: 30’; 24’; 25’; 31’; 21’.

