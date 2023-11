Volley A2/M: Castellana torna al Pala Grotte dopo 21 giorni, arriva Siena

Il Pala Grotte si riaccende dopo 21 giorni: dopo lo stop di Porto Viro e soprattutto dopo il successo da tre punti a Cuneo, la Bcc Tecbus Castellana Grotte, per l’ottava giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, ospita la Emma Villas Siena.

Avversario di tutto rispetto per la formazione gialloblù allenata da coach Simone Cruciani che battezza così il ritorno in casa dopo due settimane affrontando quella che è attualmente la terza forza del torneo.

L’entusiasmo suscitato dopo la vittoria a Cuneo (la seconda stagionale dopo quella di Pineto, curiosamente arrivate entrambe in trasferta) ha preparato l’ambiente, il club e la squadra ad un match sicuramente non agevole: Siena, con 14 punti e soprattutto con un roster di grande qualità, arriverà peraltro in Puglia anche con l’obiettivo di cancellare presto la sconfitta interna con Ravenna di sette giorni fa.

A presentare la sfida con i toscani è proprio coach Cruciani che a Siena ha vissuto ben cinque stagioni, in Superlega e serie A2, in due distinte esperienze, tra il 2015 e lo scorso anno, nello staff tecnico: “Siena è un avversario difficile come lo era Cuneo, come lo era Grottazzolina. Ha una diagonale di indubbio valore e anche negli altri ruoli ha giocatori di tutto rispetto. Detto questo, nel nostro percorso e per il nostro campionato, non fa grande differenza: ogni settimana ci troviamo ad affrontare formazioni ben allestite e di grande qualità, ogni settimana lavoriamo per migliorare il nostro livello di gioco e la nostra identità, a prescindere da chi affrontiamo”.

“Peraltro – ha continuato il 37enne coach umbro – questo è un campionato molto equilibrato. Tante sono le formazioni che ambiscono alla parte alta della classifica. Siena è certamente una di queste e domenica al Pala Grotte vorrà riscattarsi da quello che ritengo il loro primo vero passo falso della stagione. Noi punteremo ancora sulla coralità e sul gruppo per dare il massimo e per dare la prima gioia ai nostri tifosi”.

Con Siena, inoltre, inizia un pezzo di stagione da quattro partite in 14 giorni: “Sicuramente è una fase importante con tante gare ravvicinate, da gestire al meglio sia mentalmente che fisicamente. Ma è anche vero che come lo dobbiamo fare noi, lo dovranno fare anche le altre squadre. Siamo tutti sulla stessa barca e ognuno di noi deve fare il meglio possibile”.

Sono nove i precedenti in Superlega (due) e in serie A2 (gli altri sette) tra Castellana Grotte e Siena: due le vittorie pugliesi, sette quelle toscane. Al Pala Grotte il confronto si è giocato in quattro occasioni: tre i successi della Emma Villas (tutti in serie A2), uno quello della Bcc Tecbus (al tie break nella stagione 2018/2019 in Superlega). L’incontro sarà diretto da Rosario Vecchione ed Enrico Autuori, entrambi di Salerno.

Possibile acquistare il ticket di ingresso al match sia online sulla piattaforma CiaoTickets che in prevendita presso la biglietteria del Pala Grotte oggi, giovedì, e domani, venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp