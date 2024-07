Volley B/M, Roberto Cazzaniga resta al Club Grottaglie

Il Volley Club Grottaglie e Roberto Cazzaniga continuano insieme. Dopo una stagione eccellente, a cui è mancata solo la ciliegina sulla torta, l’opposto milanese proseguirà a difendere i colori granata.

Nella sua prima annata con il Grottaglie, Cazzaniga è stato di gran lunga il miglior opposto del girone, registrando una serie di prestazioni sopra i trenta punti e stabilendo il record di punti in una singola gara per un giocatore del Grottaglie, con 39 punti contro Gioia del Colle a novembre 2023.

Cazzaniga ha le idee chiare per la prossima stagione: “Fare bene è difficile, riconfermarsi ancora di più. C’è rammarico per l’esito dei playoff, ma vogliamo che questa volta la stagione abbia un epilogo differente. Si dice che non c’è due senza tre e noi vogliamo ancora una volta conquistare la post season e puntare al colpo grosso. Società, staff e squadra, con il supporto della città, vogliono fare l’ultimo passettino. Siamo pronti per una nuova annata e cercheremo di raccogliere ancora più successi”.

Giuseppe Quaranta, patron del Volley Club Grottaglie, commenta: “Roberto è un tassello importantissimo della squadra, si è da subito calato benissimo nella nostra realtà e si è ambientato in città. Lo scorso anno è stato indubbiamente uno dei protagonisti e siamo certi che anche in questa stagione il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere i risultati. Nutriamo grandissima fiducia in un grande giocatore ed un professionista esperto che sa cosa serve per vincere. Non vedo l’ora di vederlo nuovamente in campo”.

Con la riconferma di Cazzaniga, il sestetto ideale di Coach Giosa si arricchisce di un nuovo elemento. Nei prossimi giorni si aggiungeranno altri giocatori alla truppa della Città delle Ceramiche, che prende forma giorno dopo giorno.

