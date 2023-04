Volley B/M: Joyvolley continuare a sognare i playoff

Un’altra vittoria per continuare a sognare i playoff. La NVG Joyvolley batte in casa Volley Casoria nella 23ma giornata di serie B maschile di pallavolo e resta attaccata alla zona promozione. I biancoazzurri di coach Coronelli sono sempre quarti nel girone H con 54 punti, a tre lunghezze dalla coppia Bcc Leverano e Volley Club Grottaglie (57) e a sette dalla capolista Allianz Galatone (61). La società del presidente Gianni D’Elia ha battuto agevolmente la squadra campana, chiudendo l’incontro in meno di un’ora e mezza di gioco in tre set (25-19, 25-15, 25.19). Domenica 23 aprile c’è la trasferta in Salento contro Pag Volley Taviano (ore 18).

Primo set. Gioia parte subito forte e grazie agli attacchi di Cazzaniga e Gabriele prende subito u vantaggio importante (16-13). I biancoazzurri giocano bene al centro e non hanno difficoltà a mettere a terra palle vincenti. Gli ospiti provano ad entrare partita ma non trovano spazio e alla fine si arrendono 25-19.

Secondo set. Sulla battuta di Porro il primo punto è della NVG. La prima parte del set è abbastanza equilibrata (5-5 e poi 9-9). La battuta fuori del Casoria restituisce il cambio palla a Gioia che poi, sul servizio di Cazzaniga, può costruire il gioco e salire 12-9. Coach Paglionico chiama il timeout per spezzare il ritmo dei biancoazzurri, ma al ritorno in campo i padroni di casa salgono ancora. Sul 14-9 Casoria chiama di nuovo il timeout, ma cambia poco (15-9, attacco in rete degli ospiti e poi 16-10 attacco vincente di Gabriele). I biancoazzurri prendono un vantaggio considerevole fino a chiudere 25-15.

Terzo set. Il primo punto è della NVG con Cazzaniga. I biancoazzurri salgono subito 4-1 e poi 9-5 (attacco del capitano). Gioia del Colle si mantiene davanti (12-9). La diagonale vincente di Anselmo vale il 13mo punto. Proprio il numero 2 biancoazzurro si porta al servizio e Gioia sale ancora (15-9, errore di Casoria e poi attacco di Gabriele). Gli avversari chiamano il timeout, ma ancora Gabriele piazza un pallonetto vincente (16-9). Casoria non riesce a rientrare in partita, Gioia rimane concentrato e mantiene un vantaggio tranquillizzante (20-14). Gabriele firma il 21mo punto e Gioia non si ferma più. Cazzaniga mette a terra la palla del 23-16. Avino prova a far restare i suoi nel set set (23-18, attacco e successivo servizio vincente). Ma l’errore dai 9 metri del centrale di Casoria manda Gioia a un punto dal match (24-18). La prima palla della partita viene annullata da Losco (24-19), ma subito dopo dal centro Gabriele piazza l’attacco che vale i tre punti (25-19).

