FCI Puglia: Pollice su per la Marathon del Salento

UGENTO – Un totale di circa 1.200 partecipanti accorsi da tutta Italia per non mancare a uno degli appuntamenti di richiamo della primavera nel settore fuoristrada. È bastata questa cifra per sottolineare in maniera comprensibile il successo riscosso dalla Marathon del Salento.

L’edizione 2023 ha coinciso con quella del decennale ed ha continuato ad attirare la passione dei bikers da tutto lo stivale per pedalare silenziosamente sui tracciati predisposti all’interno del Parco Regionale Naturale “Litorale di Ugento, scegliendo la marathon di 65 chilometri, la granfondo di 50 chilometri e l’escursionistico di circa 30 chilometri.

Tutto questo è stato il frutto di un laborioso lavoro di preparazione degli organizzatori in tandem della Mtb Casarano e della Terra Russa, i quali hanno ricevuto l’unanime apprezzamento da parte di atleti, addetti ai lavori e del pubblico per uno spettacolo ben orchestrato che continua a salire di qualità di anno in anno, grazie all’abbinamento con i prestigiosi circuiti di Prestigio Mtb, Trofeo Mtb dei Parchi Naturali e Challenge XCP Mtb Puglia in ambito regionale.

Nonostante una giornata non prettamente primaverile, a monopolizzare per intero il podio della Marathon del Salento sono stati gli atleti della Torpado Factory Team. Primo posto per Andrea Candeago, seguito dai compagni di squadra Jakob Dorigoni e South Casey. Sempre la Torpado ha messo la firma sulla vittoria tra le donne con Katazina Sosna con un netto assolo davanti a Mara Parisi (UCD Rionero il Velocifero) e a Samantha De Pascali (Ciclo Club Spongano).

Per la granfondo di 50 chilometri ad occupare per intero sono stati Antonio De Lucia (Team Eracle), Concetto Gianni (Team Bike Siracusa-Noto) e Rosario Signorello (Madonie Bike) al maschile, Sabrina Salustro (Asd Bike 1275), Angela Pisano (Asd Collepassese) e Daniela D’Alessandro (Bikespace Asd) al femminile. Le classifiche sono state redatte da Mtbonline e consultabili al seguente link https://www.mtbonline.it/ Risultato/1585/2/

Gli highlights della Marathon del Salento a questo link https://www.youtube.com/ watch?v=F5RKngY4u0Q

SAN TERENZIANO (UMBRIA) – I giovani bikers della Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino si sono aggiudicati il podio più alto in Umbria nella seconda prova del Grand Prix Centro d’Italia Giovanile Mtb per merito di Walter Vaglio.

Dopo le ottime performances palesate nell’inverno scorso con il ciclocross, Vaglio ha piegato la concorrenza del marchigiano Filippo Cingolani tra gli esordienti secondo anno nella gara disputata a San Terenziano, frazione di Gualdo Cattaneo.

Una vittoria dall’importante significato per l’esibizione tecnica del ragazzo salentino ma anche per le ambizioni personali al circuito del Grand Prix in cui si trova ai vertici della sua categoria dopo due prove disputate. Nella medesima gara di San Terenziano, non da meno la prestazione di Simone Massaro che ha colto la sesta posizione nella gara riservata agli juniores.

Questi prestigiosi traguardi rappresentano per il movimento fuoristrada pugliese un ottimo viatico in ottica Coppa Italia Giovanile per esordienti e allievi, in programma questo fine settimana in Sicilia ad Agrigento dove marcherà la propria presenza la rappresentativa del tecnico regionale fuoristrada Francesco De Lorenzo.

Condividi su...



Linkedin

email