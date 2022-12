Volley B/M: Club Grottaglie, caccia alla nona vittoria di fila

Condividi su...

Il Volley Club Grottaglie atteso da un crocevia importante della sua stagione: il collettivo granata, otto vittorie in altrettanti incontri, ospiterà domenica, dalle ore 18:30, il Pag Volley Taviano, attuale quinta forza del campionato, in piena corsa playoff.

Per Giosa e compagni una occasione di allungare ulteriormente il gap sulle dirette inseguitrici in classifica, in vista di una chiusura di girone d’andata che metterà i granata a confronto con il Leverano (capolista in coabitazione con il Grottaglie) ed il Gioia, attualmente quarto in classifica.

Il Grottaglie arriva alla gara con un Di Felice in più, smaltiti i fastidi che lo avevano tenuto fuori dal match contro Casoria, il laterale abruzzese sarà della gara, così come capitan Fiore, reduce dall’esordio in sestetto contro il Casoria.

Ad introdurre la gara è Raffaele Cavallo, Preparatore Atletico della prima squadra: “Partita che nasconde non poche insidie. Quando si è in striscia positiva così a lungo il dispendio di energie fisiche e mentali è inevitabilmente elevato. C’è da dire che questa settimana, giocando domenica, siamo riusciti a distribuire i carichi di lavoro nelle quattro sedute effettive avute a disposizione. I ragazzi dal punto di vista fisico sono in una condizione tale da poter fornire per la prossima gara una buona performance”.

L’appuntamento con Volley Club Grottaglie – Pag Volley è per domenica 3 dicembre alle ore 18:30 al Pala Campitelli. Direzione affidata a Capobianco e Di Martino.Ingresso con Tessera sostenitore o con biglietto al botteghino, gratuito per gli under 18.