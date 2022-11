Condividi su...

Archiviata la pesantissima vittoria di Galatone è tempo per il Volley Club Grottaglie di scendere nuovamente in campo. Fiore e compagni sono attesi da una delicata sfida casalinga, contro la Volley Elisa Pomigliano. La formazione campana, attualmente settima in classifica, è squadra da non sottovalutare. Servirà, dunque, il miglior Volley Club Grottaglie per portare a casa i tre punti e cementificare lo status acquisito in queste prime gare della stagione.

Il Pomigliano è squadra giovane con ottime individualità che arriva al Campitelli forte di una bella vittoria, conquistata tra le mura amiche contro il Galatina.

Introduce la sfida alla formazione Campana Pasquale Azzaro, uno dei tecnici del Volley Club Grottaglie: “Sappiamo che ci aspetta una gara complicata ma abbiamo l’obiettivo di dare continuità agli ottimi risultati raccolti fino a questo momento. I ragazzi stanno lavorando bene, acquisendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi. In settimana abbiamo preparato la partita con molta attenzione, faremo il massimo per continuare su questa strada, sperando che il nostro pubblico ci sostenga in massa”.

L’appuntamento con Grottaglie Pomigliano è sabato 5 novembre dalle ore 19:30 al Pala Campitelli. Ingresso con Tessera sostenitore o con biglietto al botteghino, gratuito per gli under 18. Direzione del match affidata a Romita e Rutigliano.