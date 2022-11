Condividi su...

Linkedin email

Sarà il Cuore di Mamma Cutrofiano a ospitare la Pantaleo Podio Fasano. Gara valevole per la 5A giornata di andata del campionato nazionale di serie B2 girone L. Match che nasconde diverse insidie nonostante la formazione leccese sia ancora ferma a 0 punti. Retrocessa dalla B1, la società salentina continua nel progetto di valorizzazione del proprio settore giovanile, che da anni sforna giocatrici di valore. Un progetto che passa anche attraverso la partecipazione a campionati di livello come quello di Serie B per permettere alle giovanissime atlete di competere in prosceni importanti dove poter coltivare esperienza da trasferire poi nei vari campionato giovanili di competenza, che li vede primeggiare a livello nazionale. Una scelta che non paga in termini di risultati, ma in fase esperienziale per le proprie atlete che restano una mina vagante per tutti i roster che si apprestano ad affrontarli.

“Non dobbiamo commettere l’errore di considerare la gara una formalità – avverte il coach fasanese Paolo Totero -. Dinanzi abbiamo un gruppo di giovanissime atlete che non hanno nulla da perdere dal punto di vista dei risultati ma tutto da guadagnare dal punto di vista della crescita tecnico atletica. Il loro punto di riferimento restano i campionati giovanili dove ovviamente primeggiano a livello nazionale e quindi queste categorie sono per loro il banco di prova per crescere e mettere a fuoco diverse situazioni di gioco che se sottovalutate possono diventare letali per qualsiasi avversario. Per questo non dobbiamo concedere sconti di nessun tipo e giocare al massimo delle nostre possibilità per portare a casa l’intera posta in palio”.

Cutrofiano, reduce dalla sconfitta con lo Star Volley Bisceglie, al momento è in fondo alla classifica a 0 punti e con solo due set vinti. Roster allenato da coach Alberto Salomoni e formato da atlete tutte al di sotto dei 18 anni.

Per questa trasferta in terra salentina roster al completo per coach Totero. Gara che si svolgerà sabato 5 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Cutrofiano con inizio alle ore 17. Incontro che sarà diretto dalle sign. Valentina Angeloni (primo arbitro) e Aurora Pagliocca (secondo arbitro)