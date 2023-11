Volley A3/M: Just British Bari a Palmi per sbloccarsi

La Just British Bari di scena a Palmi, dove domani, domenica 12 novembre, affronterà l’OmiFer sul taraflex del PalaSurace. Ancora a digiuno di vittorie nel girone Blu, capitan Longo e compagni vogliono dare una svolta alla propria stagione, segnata finora da cinque sconfitte (di cui tre maturate al tie-break) e dall’ultimo posto in classifica occupato in solitaria con soli tre punti all’attivo.

Sul cammino dei biancorossi si presenta la squadra di coach Giancarlo D’Amico che, al pari del Bari, sta attraversando anch’essa un momento non facile con una partenza in campionato un po’ al di sotto delle aspettative (due sconfitte incassate per mano dell’Aurispa DelCar Lecce e la Banca Macerata e due successi strappati al tie-break contro la Plus Volleyball Sabaudia e la Tim Montaggi Marcianise).

Una compagine di indubbio valore quella calabrese, costruita per stazionare ai vertici del girone e piena di giocatori forti e di grande esperienza per la categoria. Ai confermatissimi Pawel Stabrawa (dal suo arrivo in Italia nel 2020, l’opposto polacco ha totalizzato 2024 punti in serie A3), Carmelo Gitto, Giancarlo Rau ed Erminio Russo, nella finestra del mercato estivo si sono aggiunti il palleggiatore Francesco Cottarelli (lo scorso anno in SuperLega con la maglia della Gioiella Prisma Taranto), lo schiacciatore Francesco Corrado (proveniente dalla Maury’s Com Cavi Tuscania) e il libero Ludovico Giuliani che, a Pineto, ha realizzato il double Coppa Italia-Supercoppa Italiana di A3 2022/23.

Servirà, quindi, una prova gagliarda, attenta e determinata per imporsi su un campo caldo come il PalaSurace. La Just British si affiderà sicuramente al suo trascinatore Williams Padura Diaz, in evidenza nell’ultima gara disputata al PalaCarbonara (contro l’Erm Group San Giustino) con 24 punti messi a referto.

È proprio l’opposto cubano a parlare ai nostri microfoni alla vigilia del match: “Affronteremo un’avversaria molto ostica, costruita per compiere il salto di categoria – esordisce -. In questa prima parte di stagione Palmi sta attraversando un momento delicato, analogo a quello che stiamo vivendo noi. La partita di domani, quindi, metterà di fronte due squadre che, seppur in possesso di tutti i requisiti per essere protagoniste, attualmente stanno facendo fatica ma hanno solo bisogno di quella scintilla, quella vittoria importante, per sbloccarsi e iniziare a scalare la classifica – spiega e conclude -. Dopo l’ottimo lavoro svolto in settimana con il coach Falabella, le premesse per fare bene al PalaSurace ci sono tutte. Dal canto nostro, vogliamo portare a casa un risultato importante. Per noi, per la società, per gli appassionati che ci seguono e per la nostra classifica. Non sarà facile ma siamo pronti all’impresa“.

Gli arbitri dell’incontro saranno Giuseppina Stellato e Danilo De Sensi. A partire dalle 19:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp