Volley A3/M, Gioia del Colle: preso il lituano Edvinas Vaškelis

La Joy Volley Gioia del Colle ha annunciato l’ingaggio dell’opposto lituano Edvinas Vaškelis per il prossimo campionato di Serie A3.

La dirigenza biancorossa, sempre attiva sul mercato, ha assicurato uno dei protagonisti più brillanti della terza categoria nazionale negli ultimi tre anni. Con 655 punti in 28 gare, Vaškelis ha trascinato la Rinascita Lagonegro ai play-off nella scorsa stagione.

Vaškelis si è avvicinato al mondo della pallavolo a quindici anni, dimostrando subito le sue notevoli qualità tecniche. In breve tempo è approdato nella massima serie lituana, difendendo i colori di Elga Šiauliai e Flamingo Volley-SM Tauras, e partecipando a numerose competizioni giovanili di beach volley con la nazionale lituana.

Le esperienze internazionali in Estonia, Belgio, Lituania e Germania, con i club Parnnu Vōrkpalliklubi, Par-ky Menen, TK Rūta e Volley Bisons Bühl, lo hanno portato alla Serie A3 nella stagione 2021/2022.

In Italia ha segnato 1802 punti in 82 partite, giocando con il Team Volley San Donà di Piave, Farmitalia Catania, Aurispa Libellula Lecce e, infine, Rinascita Lagonegro.

Vaškelis è pronto a formare una coppia da sogno con il palleggiatore Peppe Longo. Con obiettivi chiari per la prossima stagione, l’atleta ventottenne ha dichiarato: «Sono qui per vincere tutto. La società sta costruendo un organico forte, dotato di tutte le qualità necessarie per competere su tutti i fronti nel campionato di A3. Dal mese di agosto sarà nostro compito creare un gruppo solido e motivato, capace di esprimere sempre una qualità di gioco molto alta e una mentalità vincente. Non vedo l’ora di giocare nella magica atmosfera del PalaCapurso e, a suon di attacchi vincenti, offrire il mio contributo per un campionato di vertice».

