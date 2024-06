Europei U22/F: Lecce e Copertino accolgono giovani promesse del volley

LECCE – Cresce l’attesa per l’inizio degli Europei U22 femminili, che si terranno dal 1 al 6 luglio a Lecce e Copertino. Le azzurrine di Marco Mencarelli scenderanno in campo per difendere i colori italiani, in un evento che rappresenta il clou dell’estate pallavolistica pugliese.

Dopo le esperienze di Andria e Cerignola, la Puglia torna a ospitare un torneo continentale giovanile, confermandosi terreno fertile per lo sport internazionale.

Il Palasport di Lecce e il Palazzetto di Copertino ospiteranno le otto squadre partecipanti, suddivise in due gironi, che si contenderanno i quattro posti disponibili per le semifinali del 5 luglio. Le azzurrine giocheranno le partite della fase a gironi a Lecce, che ospiterà anche le semifinali e le finali.

L’accesso alle partite della fase a gironi sarà gratuito, mentre è già possibile acquistare online i biglietti per le semifinali e finali. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo e sulla piattaforma CEV EuroVolley TV.

Paolo Indiveri, presidente Fipav Puglia, ha espresso la sua emozione per l’evento: “Ogni edizione è una nuova esperienza, e ospitare il torneo nella mia terra natale è una gioia immensa. Lecce e Copertino sono state scelte per coprire l’intero territorio pugliese, portando tornei internazionali in giro per la regione. Il coinvolgimento delle società locali è stato determinante per la perfetta riuscita della manifestazione.”

Marco Mencarelli, allenatore delle azzurrine, ha illustrato la preparazione della squadra: “Abbiamo sfruttato l’esperienza delle ragazze nei campionati di Serie A1 e A2 per costruire una stagione orientata al gioco e all’assimilazione dei meccanismi di squadra. Le partite contro Lettonia e Ucraina saranno fondamentali, mentre la Turchia rappresenta un avversario ben conosciuto e temibile.”

I campi di gara

– Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino” – Via Caduti di Nassirya, Lecce

– Palazzetto dello Sport Copertino – Via Verdesca, Copertino (LE)

Le convocate di Marco Mencarelli

Nausica Acciarri, Manuela Ribechi (Azzurra Volley Firenze), Eniola Anna Adelusi (Cuneo Granda Volley), Virginia Adriano (Volley Hermaea Olbia), Valentina Bartolucci (Agil Volley), Sara Bellia (Unione Volley Montecchio Magg.), Veronica Costantini, Katja Eckl, Eze Chidera Blessing (Volley Talmassons), Beatrice Gardini (Mega Volley), Dominika Giuliani (Uyba Volley), Giulia Marconato (Trentino Volley), Stella Nervini (Volley Bergamo 1991), Sofia Valoppi (Roma Volley).

Il programma degli Europei U22 femminili

Gironi

– Pool I (Lecce): Italia, Lettonia, Turchia, Ucraina

– Pool II (Copertino): Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Serbia

Calendario Pool I (Lecce)

– 01/07/2024

– 18:00 Ucraina – Turchia

– 21:00 Italia – Lettonia

– 02/07/2024

– 18:00 Turchia – Lettonia

– 21:00 Ucraina – Italia

– 03/07/2024

– 18:00 Lettonia – Ucraina

– 21:00 Turchia – Italia

Calendario Pool II (Copertino)

– 01/07/2024

– 18:00 Serbia – Polonia

– 21:00 Portogallo – Repubblica Ceca

– 02/07/2024

– 18:00 Polonia – Repubblica Ceca

– 21:00 Serbia – Portogallo

– 03/07/2024

– 18:00 Repubblica Ceca – Serbia

– 21:00 Polonia – Portogallo

Semifinali (Lecce) – 05/07/2024

– 18:00

– 21:00

Finali (Lecce) – 06/07/2024

– Finale 3/4 posto 17:30

– Finale 1/2 posto 21:00

Biglietteria online

– Acquisto biglietti per le giornate del 5 e 6 luglio

– Acquisto abbonamenti per le giornate del 5 e 6 luglio

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Palasport “San Giovanni da Copertino” di Lecce.

