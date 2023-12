Volley A3/M, derby salentino per la Just British Bari

Derby per la Just British Bari. Tornata al successo nell’ultimo match casalingo con la QuantWare Napoli, la squadra di coach Paolo Falabella farà visita all’Aurispa DelCar Lecce per l’anticipo della 13a Giornata di regular season. L’attesissima sfida contro l’ex Michele Deserio, in programma alle 18:00 di sabato 23 dicembre sul taraflex del palasport di Tricase, chiuderà il girone di andata.

Ottavi nel girone Blu con quattro lunghezze di vantaggio sui biancorossi, anche i padroni di casa sono reduci da una vittoria al tie-break ai danni della Plus Volley Sabaudia. La quinta affermazione stagionale della compagine salentina porta le firme di Tiziano Mazzone ed Edwin Arguelles Sanchez che, al PalaVitaletti, si sono mostrati a dir poco inarrestabili in fase offensiva (23 punti e 67% in attacco per lo schiacciatore e 28 punti e 60% in attacco per l’opposto).

Le numerose insidie ​​nascoste nell’imminente trasferta salentina non preoccupano capitan Longo e compagni, che puntano a festeggiare il Natale con una vittoria pesante con una diretta concorrente per la permanenza nella categoria.

”Siamo pronti per una sfida così importante – afferma coach Paolo Falabella -. In settimana abbiamo lavorato tanto per ricreare i giusti equilibri dopo tanti cambiamenti ed esprimere con continuità una buona pallavolo. Andremo a Tricase per fare risultato. Non sarà facile, ne siamo consapevoli, ma lotteremo su ogni pallone per portare a casa punti d’oro, fondamentali sia per la classifica che per il morale in vista del girone di ritorno”.

Gli arbitri dell’incontro saranno Christian Palumbo e Pierpaolo Di Bari. A partire dalle ore 18:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp