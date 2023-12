Volley C/F, Aurora Brindisi: torna Sara Della Rocca

L’Aurora Volley Brindisi ha annunciato la schiacciatrice Sara Della Rocca, volto noto del panorama pallavolistico brindisino. Il sodalizio del presidente Ercole Saponaro accoglie l’esperta atleta che torna a indossare la maglia biancazzurra dopo l’apprezzata esperienza della scorsa stagione, culminata con la conquista dei quarti di finale dei playoff.

La decisione di riconfermare Sara Della Rocca è il risultato di una valutazione attenta e ponderata della sua straordinaria versatilità. La capacità di eccellere sia come schiacciatrice che come libero, già evidenziata nella scorsa stagione, la rende un rinforzo affidabile e di personalità che potrà essere straordinariamente utile per il prosieguo del campionato.

Nonostante alcune problematiche lavorative avesserotemporaneamente impedito il suo rientro, la forte connessione tra Sara e la società ha permesso di mantenere un dialogo costante. Sara, dimostrando dedizione e impegno, ha partecipato agli allenamenti e, superato l’ostacolo lavorativo, si è resa disponibilea fare il suo ritorno in campo.

Oggi, l’Aurora Volley Brindisi è lieta di annunciare il ritorno di Sara Della Rocca. La sua esperienza vincente, la grinta straordinaria e la personalità decisa costituiranno un elemento chiave per la squadra, che potrà contare su una giocatrice di grande spessore tecnico e caratteriale per affrontare le sfide che la attenderanno nella seconda parte del campionato.

Il Direttore Sportivo Salvatore Vaccaro commenta: “Siamo molto contenti del ritorno di Sara nel nostro gruppo squadra. Sono sicuro che con le sue elevate doti tecniche e la sua grande esperienza potrà essere molto utile anche e soprattutto alle atlete più giovani. L’ingaggio di Della Rocca è l’ulteriore conferma della volontà della società di raggiungere gli obiettivi stagionali”, conclude Vaccaro.

L’atleta sarà a disposizione dell’allenatore alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia e indosserà la “sua” maglia numero ventuno.

