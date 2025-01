Volley A3/M, Aurispa Lecce espugna il campo della capolista Sorrento

L’Aurispa Links per la Vita inizia il 2025 con un successo straordinario, battendo in trasferta la capolista Romeo Sorrento per 3-2 nella terza giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca.

Esordio vincente per coach Giuseppe Ambrosio, che guida i salentini a una prestazione di grande carattere. Lo starting six schierava Ferrini e Mazzone in banda, Fabroni in regia, Penna come opposto, Deserio e Maletto al centro, con Cappio libero.

La partita

Il primo set vede Aurispa partire forte (1-5), con Penna e Mazzone protagonisti, e un muro invalicabile che consente di chiudere sul 19-25. Nel secondo parziale, Sorrento risponde colpo su colpo, sfruttando gli errori salentini nei momenti decisivi, e si impone 25-23.

Nel terzo set i campani dominano (25-15), trascinati dagli ace di Patriarca e Baldi. Ma il quarto set registra la reazione di Aurispa: Maletto e Mazzone firmano punti decisivi, e un errore al servizio di Sorrento consegna il set ai salentini (21-25).

Al tie-break, dopo un avvio in salita, l’Aurispa trova la forza per ribaltare il risultato grazie a Ferrini e Penna, chiudendo ai vantaggi 15-17.

Grande prova corale per l’Aurispa, con Penna e Mazzone incisivi in attacco e Fabroni fondamentale in regia. Coach Ambrosio, all’esordio, conquista una vittoria importante che rilancia i salentini in classifica.

Romeo Sorrento-Aurispa Links per la Vita 2-3 (19-25, 25-23, 25-15, 21-25, 15-17).

Romeo Sorrento: Tulone 3, Pol 14, Fortes 8, Baldi 25, Wawrzynczyk 16, Patriarca 17, Pontecorvo (L), Cremoni, Filippelli, Becchio, Gargiulo, Russo (L), Ciampa 1. All. Esposito.

Aurispa Links per la Vita: Ferrini, Mazzone, Fabroni, Penna, Deserio, Maletto, Cappio (L). All. Ambrosio.

