Volley A2/M, Castellana: continuità è la parola d’ordine

Tre successi nelle ultime quattro partite con l’impresa di Aversa di domenica scorsa ad impreziosire il cammino e una striscia aperta di due vittorie interne consecutive (con Cuneo e Santa Croce): è una Bcc Tecbus Castellana Grotte rivitalizzata dai risultati dell’ultimo mese quella che si prepara ad ospitare, per la 24esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, la Tinet Prata di Pordenone . Prima battuta domenica 10 marzo 2024 alle ore 18 al Pala Grotte di Castellana.

Da una parte della rete la formazione allenata da Simone Cruciani che, grazie ai 9 punti conquistati nelle ultime quattro gare, è risalendo fino al terz’ultimo posto della classifica, restando in scia a Pineto (25 punti), agganciando Aversa a quota 22 ( è sotto per quoziente set e quoziente punti), superando Reggio Emilia (sempre a quota 22, ma con due vittorie in meno conquistate), staccando Ortona ferma a 17 punti, ma soprattutto rovesciando una situazione che fino a sette settimane fa sembrava un’impresa molto complicata. Il mantenimento della categoria, invece, ora, passa per le ultime tre giornate con Castellana che, al momento, potrà guardare solo a sé stessa e ai propri risultati.

Dall’altra parte della rete, al Pala Grotte, la Tinet Prata di Pordenone dell’ex Scopelliti, quinta in classifica, già qualificata ai playoff promozione, ma reduce da due sconfitte nelle ultime due trasferte (a Brescia e Ortona, non vince fuori casa dal 27 gennaio ad Aversa). Il desiderio di riscatto e la voglia di migliorare la propria posizione nella griglia della post season (il quarto posto di Ravenna è distante solo un punto) sono le motivazioni con cui i friuliani scendono in Puglia.

Sarà, insomma, un’altra partita dall’altissimo coefficiente di difficoltà per la Bcc Tecbus che, però, attraverso il gioco e le prestazioni nell’ultimo periodo ha già dimostrato di poter raggiungere risultati importanti. Il calendario della terza giornata di campionato, peraltro, prevede un vero e proprio incrocio tra le prime cinque e le ultime cinque della classifica (la capolista Grottazzolina è di scena a Pineto, le inseguitrici Cuneo e Siena ospitano rispettivamente Ortona e Aversa e Reggio Emilia sarà impegnata nel derby con Ravenna).

Sono tre i precedenti tra Castellana e Prata di Pordenone con il bilancio che al momento vede avanti i friulani con due vittorie a una. Nell’unico confronto giocato al Pala Grotte, peraltro, fu proprio la Tinet ad aggiudicarsi il match al tie break. All’andata successo di Prata per 3-0.

La gara sarà diretta da Stefano Chiriatti di Lecce e Marco Colucci di Matera. È possibile acquistare il biglietto di ingresso al Pala Grotte sia online sulla piattaforma CiaoTickets che presso la biglietteria del Pala Grotte il giorno del match a partire dalle ore 16. Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley .

