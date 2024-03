Volley C/F, Dinamo Molfetta: esonerato coach Marzocca

La Dinamo CAB Molfetta comunica che in settimana, in accordo con la dirigenza e con il Presidente Andrea Bellifemine, ha maturato la decisione di rimuovere Francesco Marzocca dalla guida tecnica della squadra. La stessa società ringrazia il tecnico molfettese per l’impegno profuso in questi anni al servizio della Dinamo, a cui si aggiunge quello di questa prima parte di stagione, contribuendo fortemente al raggiungimento dei playoff promozione con l’ottimo piazzamento in classifica in regular season. La Dinamo CAB Molfetta augura a Francesco Marzocca un in bocca a lupo per il suo proseguo di carriera.

