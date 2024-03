Volley C/F, Dinamo Molfetta: Michele Drago nuovo coach

A guidare la Dinamo CAB Molfetta nei playoff promozione al via sabato 9 marzo, ci sarà una nuova figura. Un allenatore esperto, con competenze a qualsiasi livello. Si tratta di Michele Drago, classe 1955, allenatore di pallavolo da circa 47 anni. Metterà a disposizione delle ragazze in maglia arancio tutta la sua esperienza e professionalità in vista di una seconda parte di stagione che la Dinamo vuole disputare al meglio. Come si accennava, Michele Drago vanta un’esperienza prevalentemente in campionati femminili e nazionali. Nella sua carriera ha conquistato otto promozioni, tre finali di coppa Italia, una vittoria in Coppa Puglia conseguita a Cerignola, con esperienza anche nel campionato di A2 con l’Altamura. Michele Drago sarà affiancato dall’assistant coach Susanna Sciancalepore. A lui e a tutto lo staff tecnico, la dirigenza della Dinamo Molfetta augura un buon lavoro.

