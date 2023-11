Volley A2/M: Castellana, a Porto Viro prima di due trasferte di fila

Prima delle due trasferte consecutive per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale di Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Dopo l’affermazione in rimonta sul campo del Pineto e dopo lo stop interno contro la capolista Grottazzolina, la formazione gialloblù allenata da coach Simone Cruciani si prepara ad affrontare il primo doppio turno esterno della stagione.

Si comincia domenica 12 novembre 2023, con prima battuta alle ore 18, in casa della Delta Group Porto Viro, formazione veneta che conta nel suo roster ben tre ex: il centrale Matteo Zamagni, in Puglia nel 2022/2023, lo schiacciatore Nicola Tiozzo, a Castellana anche da capitano tra il 2021 e il 2023, e il palleggiatore Fernando Garnica che in maglia New Mater ha disputato tre campionati in due distinte esperienze, con una promozione dalla serie A2 alla Superlega.

Due ex ci saranno anche in maglia gialloblù: Alberto Pol, che con Porto Viro ha debuttato in A2 nella stagione 2021/2022, e Riccardo Iervolino, nel roster della Delta Group lo scorso anno. Ad arricchire il quadro dei ricordi la presenza nel roster veneto anche di Felice Sette (protagonista per diversi anni con le formazioni giovanili della Materdomini), di Matteo Sperandio e Giacomo Bellei (a Castellana in maglia Mater rispettivamente nel 2013/2014 e nel 2016/2017).

Mix di emozioni che si scontra, però, con gli interessi di classifica e con l’importanza del match: Porto Viro, decima con 5 punti, va a caccia del riscatto per la sconfitta con Brescia nell’ultimo turno casalingo del 29 ottobre, Castellana, penultima con 2 punti, vorrebbe dare continuità al successo esterno maturato al tie break con Pineto.

Sei i precedenti in totale tra serie A2 e Coppa Italia con tre vittorie a testa. Porto Viro ha vinto l’ultimo confronto (3-0 in casa lo scorso 5 marzo), interrompendo un filotto di tre successi della New Mater. Castellana non ha mai festeggiato a Porto Viro: negli unici due precedenti di campionato sono arrivate altrettante sconfitte.

“Ci attendono due sfide esterne molto complesse – ha commentato Bruno De Mori, alla sua 12esima stagione consecutiva da direttore sportivo della New Mater Volley – Porto Viro è un campo su cui non abbiamo mai vinto ed a Cuneo abbiamo sempre faticato. Detto questo, non dobbiamo guardare al passato o alla classifica, ma giocare partita per partita cercando di cogliere tutte le opportunità. La serie A2 è un campionato molto equilibrato, in ogni gara può sempre succedere di tutto, come peraltro abbiamo già dimostrato a Pineto. Il nostro punto di forza deve essere l’entusiasmo e la voglia di non mollare mai. Possiamo contare su tanti giovani di talento che devono progressivamente adattarsi a questo livello, crescere sempre più e dimostrare quello che hanno nelle loro possibilità”.

Arbitrano i direttori di gara Sergio Jacobacci di Bergamo e Denis Serafin di Motta di Livenza. Possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv.

Così come per tutte le altre gare della serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento. Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley.

