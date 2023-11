Volley C/F: La PM Potenza ospita l’ultima della classe

La PM Gruppo Macchia Potenza torna alla Caizzo, dove sabato pomeriggio ospita la Nelly Volley Barletta, formazione ultima nel girone A con 0 punti. La PM Gruppo macchia è reduce dal pesante ko con Asem Bari dove è da salvare solo il terzo set a discapito dei primi due giocati con paura e rassegnazione.

Coach Stefano Zangheri come sempre ha lavorato duramente in settimana per cercare di trasmettere quanti più concetti possibili alla squadra ma anche per recuperare tutte le effettive per la sfida interna contro il Barletta. “Il lavoro in settimana è stato buono – sottolinea Zangheri – , stiamo recuperando le infortunate; non siamo ancora al top ma le ragazze stanno iniziando a capire il mio modo di interpretare ogni allenamento ed ogni partita”.

Una riflessione sulla Nelly Volley Barletta, formazione giovane, ma agguerrita: “Non dobbiamo assolutamente guardare la classifica perchè – prosegue il tecnico rossoblù – nonostante l’assenza di punti gioca una discreta pallavolo, è una squadra giovane e come tutte alla fine migliora le prestazioni”.

Coach Zangheri delinea l’obiettivo: “Dobbiamo entrare in campo agguerrite, dimenticare il primo e secondo set di settimana scorsa dove siamo entranti in campo come vittime sacrificali. Ce la metteremo tutta, sarà una partita difficile e lunga, il nostro obiettivo ora è come sempre di migliorare dal punto di vista tecnico tattico ma entrare ogni volta con grinta e atteggiamento giusti”. Appuntamento alla Palestra Caizzo alle 18 sotto la direzione di gara dei signori Santorufo e Giglio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp