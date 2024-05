Volley A2/F, Narconon Melendugno: Alice Tanase primo volto nuovo

Il primo nuovo volto in casa Narconon Melendugno è quello di Alice Tanase. La classe 2000, di origini milanesi, approda in Salento dopo l’ultima stagione passata nella massima serie a Cuneo. Il primo ingaggio del Ds Francesco Melegari è un vero e proprio pezzo pregiato del mercato.

Nonostante la giovane età, vanta un curriculum da veterana. Alice, si è messa in luce nel settore giovanile della Pro Patria Milano, poi all’Amatori Atletica Orago. Nel 2014 il passaggio al Volleyrò Casal de’ Pazzi di Roma, dove ha vinto due scudetti consecutivi: Under 16 e Under 18.

Con la maglia azzurra ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei Under 18, un oro ai Campionati europei Under 19 e un argento ai mondiali Under 20 in Messico.

Nella stagione 2018/2019, a soli 18 anni, il debutto in Serie A2 con Soverato. Nelle stagioni successive si è messa in luce a Mondovì, Brescia e Montecchio. L’ultima stagione ha segnato il suo debutto in Serie A1 con Cuneo dimostrando tutto il suo talento ogni qualvolta è stata chiamata in causa.

Ventiquattro anni da compiere il prossimo 25 maggio, metterà al servizio della Narconon Melendugno tutte le sue qualità tecniche e caratteriali che da sempre l’hanno contraddistinta come uno dei profili più interessanti a livello nazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author