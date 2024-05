Volley, Prisma: Boninfante, ‘Taranto passo importante per me’

Dante Boninfante, nuovo tecnico della Prisma Volley, ha fatto tappa a Taranto per alcuni incontri di programmazione e meeting. Per l’occasione, il coach è stato accolto per un saluto informale “vista mare”.

“Ringrazio tutti per l’accoglienza, sono molto contento di essere a Taranto, in una società ricca di storia e composta da persone speciali – ha dichiarato Dante Boninfante -. I propositi sono quelli di lavorare bene e far appassionare ancor di più il territorio e la città alla squadra, cercando di riempire il PalaMazzola. I ragazzi sono entusiasti di approdare a Taranto: cercheremo di partire bene, con un netto miglioramento a fine stagione. Sono un uomo del Sud e amo il mare, pertanto lavorare qui è un’occasione irrinunciabile. Dopo l’esperienza con la nazionale greca e i tre anni a Prata, questo è un passo importante e c’è la voglia di confrontarsi presto con i migliori club del mondo in un campionato duro e complesso della Superlega”.

Presenti all’incontro Fabio Tagarelli, Enrico Cinquegrana, Fabio De Bartolomeo, Saverio Strusi, Antonio Di Giuseppe, Fabrizio Manzulli, Stefano De Luca e Francesco Ripa della segreteria, insieme al Presidente Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, che hanno affiancato Boninfante.

