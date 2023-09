FRANCAVILLA F.NA – Alberto Villa, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Picerno: “Le sensazioni sono positive, c’è entusiasmo perché inizia un nuovo campionato e un nuovo percorso, con una squadra totalmente nuova. Bisogna lavorare, trovare il giusto amalgama, ma questo lo sapevamo fin dall’inizio. Stiamo lavorando. Affrontiamo una squadra molto forte, organizzata. Non siamo stati fortunati come inizio, giocheremo contro le prime quattro dello scorso anno più il Benevento retrocesso dalla B. La nostra è una squadra nuova, i calciatori sono arrivati a singhiozzo, non è facile ogni volta ripartire da capo per mettere insieme il gruppo. Non partiamo avvantaggiati come loro, ma siamo carichi per dire la nostra. Dovremo essere bravi a sfruttare ciò che ci viene concesso”.

Sulle aspettative: “Il nostro obiettivo è la salvezza. Noi siamo un seme appena piantato, è impossibile pensare di vedere il frutto dopo quindici-venti giorni. Non si può pretendere di vederlo nemmeno dopo un mese, non vogliamo illudere nessuno ma lo sapevamo: con la società siamo stati chiari, è un lavoro lungo: siamo ripartiti da zero, c’è da lavorare tanto e soffrire tanto. Andiamo avanti a testa alta, la testa e la fame non ci manca, anzi”.

Infine un parere su Giovinco, il colpo da novanta dell’estate: “È un calciatore con caratteristiche importanti, vuole rimettersi in gioco qui e arriva con grande entusiasmo. Può fare la prima o la seconda punta, così come l’esterno: deve sposare la nostra causa e darci una mano, con grande spirito di umiltà e sacrificio. Può essere determinante, quando è nelle condizioni giuste sa fare la differenza”.

