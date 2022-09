La Virtus Francavilla ha raggiunto l’accordo per l’ingaggio, in prestito, di Alessandro Minelli, proveniente dalla Juventus Next Gen. Il difensore lombardo, classe 1999, ha militato tra i professionisti in Serie C con le maglie di Rende, Juventus U23, Bari e Pro Vercelli. Importanti esperienze anche in B con Trapani e Cosenza. Minelli è già a disposizione di Antonio Calabro per la trasferta di Torre del Greco.