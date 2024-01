Virtus Francavilla, ufficiale: Forte torna al Monterosi

Virtus Francavilla ha trovato l’accordo con il Monterosi per il rientro dal prestito del portiere Francesco Forte. “La società desidera ringraziare Francesco per il lavoro svolto e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”, si legge in una nota diffusa dal club biancazzurro.

