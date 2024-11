Virtus Francavilla: ufficiale, Ciro Cipolletta rinforza la difesa

La Virtus Francavilla annuncia l’acquisizione di Ciro Cipolletta, esperto difensore classe ’96, per la stagione 2024/25. Noto per la sua imponenza fisica e vasta esperienza, ha collezionato oltre 250 presenze tra Serie C e Serie D. In C ha indossato la maglia dell’Arezzo nella stagione 2020/21, mentre in Serie D ha militato in numerose squadre tra cui Andria, Casarano, Foggia, Gelbison, Gravina, Grosseto, Ligorna, MadrePietra Daunia, Matera, Recanatese, Sambenedettese, Savoia e San Severo, totalizzando oltre 230 presenze e 17 reti. Cipolletta sarà subito a disposizione di mister Ciro Ginestra per la sfida di campionato di domenica contro il Fasano.

