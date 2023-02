Virtus Francavilla sconfitta in rimonta: a Latina finisce 2-1

Non si spezza la maledizione da trasferta della Virtus Francavilla, che a Latina cade in rimonta. Al secondo minuto ci prova già Ganz. Che però conclude al lato. Al 12’ gli ospiti passano in vantaggio, neanche a dirlo, con Chicco Patierno che supera Tonti e fa 16 in campionato. Al 14’ prova a rispondere Fabrizi, di testa, ma saranno solo le prove generali per il gol del pareggio. Prima però la Virtus sfiorerà più volte il raddoppio: prima con De Marino, poi con Murilo. L’1-1 arriva al minuto 41, con un colpo di testa di Fabrizi che sfrutta al meglio l’assist di Carissoni. Il Latina, sulle ali dell’entusiasmo, si renderà pericoloso anche nel finale della prima frazione con Carissoni e Amadio. Bravo Avella in entrambe le circostanze. Il secondo tempo vedrà i nerazzurri completare la rimonta: al 50’ Ganz si procura un penalty dopo una trattenuta in area. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli 11 metri lo stesso Ganz calcia centrale e non sbaglia, ribaltando il match. Seguiranno pochissime occasioni da gol, l’unica degna di nota quella che ha visto al 72 ancora Ganz pericoloso, ma Avella altrettanto reattivo. Calabro cambia assetto, passa al 4-2-4, ma non serve a nulla. La Virtus Francavilla porta a casa un’altra sconfitta esterna.

Latina-Virtus Francavilla Calcio 2-1

Reti: 40’pt Fabrizi, 4’st rig. Ganz (LA) 11’pt Patierno (VF)

Latina: Tonti, Esposito, Amadio, Di Livio, Sannipoli (45’st Peschetola), Ganz, Carissoni, Calabrese, Fabrizi (37’st Rosseti), Riccardi (15’st Furlan), Cortinovis (16’st De Santis). A disp: Giannini, Pellegrino, Belloni, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Nori, Bordin, Esposito, Gallo. All. Di Donato

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, De Marino, Maiorino (19’st Karlsson), Di Marco (1’st Macca), Patierno, Caporale, Risolo (32’st Tchetchoua), Cisco (29’st Cardoselli), Mendes, Minelli (29’st Solcia). A disp: Milli, Romagnoli, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Carella, Yakubiv. All. Calabro

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa (Nicola Di Meo di Nichelino-Nidaa Hader di Ravenna-Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia)

Note: Ammoniti: Esposito, Fabrizi (LA) Patierno, Di Marco, Risolo (VF)

Recupero: 1’pt, 6’st

