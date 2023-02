Il Taranto soffre, ma resiste: 0-0 con la Juve Stabia

Dopo 22 anni esce il segno X al Menti tra Juve Stabia e Taranto. A dispetto dello 0-0 finale, non è stata una gara noiosa. Dopo un primo tempo godibile, la contesa si è accesa nel finale, soprattutto per merito dei padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio in tre occasioni. Prima con D’Agostino, che all’85 ha sparato al lato all’altezza del dischetto, poi con Pandolfi, che all’88 ha centrato in pieno la base del palo, e con Silipo, che all’89’ ha impegnato Vannucchi con una bordata dal limite. Nel mezzo, un pallonetto calibrato male da Labriola (87’) che non è riuscito a sfruttare un’uscita a vuoto di Barosi. Finisce con un pareggio che fa più comodo al Taranto: i rossoblu salgono a quota 34 in classifica. Primo punto per Pochesci sulla panchina della Juve Stabia.

JUVE STABIA-TARANTO 0-0

JUVE STABIA 433: Barosi 5,5; Maggioni 6, Cinaglia 6, Altobelli 6, Mignanelli 5,5; Scaccabarozzi 6; Bernardocco 5,5 (67’ Maselli 6), Ricci 5,5 (78’ Gerbo sv); Guarracino 5,5 (61’ Silipo 6,5), Zigoni 5 (78’ D’Agostino 5), Pandolfi 5,5. Panchina: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Bentivenga, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa. All. Pochesci.

TARANTO 352: Vannucchi 6,5; Evangelisti 6, Antonini 6, Formiconi 6,5; Mastromonaco 6,5, Romano 5,5 (90’ Citarella sv), Mazza 5,5 (59’ Labriola 5,5), Crecco 5 (59’ Provenzano 5), Ferrara 6; Bifulco 5 (72’ Nocciolini 5,5), Tommasini 5,5 (59’ Rossetti 5). Panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Sciacca, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All. Capuano.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Riccardo Pintaudi di Pesaro e Ivan Cataldo di Frosinone. IV: Daniele Aronne di Roma 1.

AMMONITI: Crecco, Romano (T); Cinaglia, Mignanelli (JS).

NOTE: Angoli 5-3. Recuperi 0’/4’.

Condividi su...



Linkedin

email