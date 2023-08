All’interno della sala stampa della Nuovarredo Arena, piena anche di tifosi e appassionati, la Virtus Francavilla ha presentato la campagna abbonamenti 2023/24. “Non lasciarla mai sola”, è il motto e l’invito della società, manifestato anche attraverso le parole del presidente Antonio Magrì. “Abbiamo atteso per il lancio per capire i tempi di ultimazione dei lavori della nuova tribuna. Per problemi tecnici, una volta sottoscritto l’abbonamento in un settore, non può essere spostato e dipende dal sistema di biglietteria. Quindi volevamo capire come eventualmente spiegare il tutto. Abbiamo avuto qualche ritardo per l’inizio dei lavori, ma quando sarà ultimata sarà una tribuna centrale che farà invidia a club di B, ma non solo. Abbiamo fatto tariffe per chi deciderà da subito di andare negli altri settori aperti (Curva Sud, la tribuna attualmente coperta e la tribuna vip): ci sarà la possibilità per chi vorrà rimanere lì tutto l’anno, mentre per tutti gli altri che vorranno avere la possibilità di potersi poi spostare nella tribuna centrale, che sarà ultimata a fine ottobre-inizio novembre, proponiamo i mini-abbonamenti per le prime sei partite; dopodiché sarà possibile spostarsi. Avremo così questa doppia opzione. Per il settore Curva Sud abbiamo deciso per un prezzo “politico”: è stata costruita con l’obiettivo di avere una vera Curva, che non c’era mai stata. Il mio sogno è di vederla piena questa Curva, sono 1.300 posti e per questo ho deciso per l’abbonamento di 60 euro: sarebbe un investimento di 3,50 euro a partita. Abbiamo anche inserito delle possibilità di pagare in 3 o 6 rate, ci sono anche ulteriori agevolazioni per le famiglie e le imprese. Negli altri settori abbiamo mantenuto i prezzi uguali in tutti i settori. L’invito è di coinvolgere amici e simpatizzanti: fare l’abbonamento è un gesto di adesione non solo verso la società, ma anche verso la nuova maglia”.

Curva Sud:

intero: 60 euro

ridotto: 50 euro

ridotto baby: 40 euro

Tribuna Coperta:

intero: 150 euro

ridotto: 70

baby; 55

famiglia: 130 intero, 60 ridotto

Poltronissime:

intero: 230

ridotto: 160

baby: 120

famiglia: 200 intero, 140 ridotto.

Il via domani fino al 2 settembre.

