Eccellenza, ufficializzati quattro ripescaggi: rinuncia a sorpresa l’Orta Nova

Non soltanto l’Avetrana: rinuncia all’iscrizione al campionato d’Eccellenza, un po’ a sorpresa, pure l’Orta Nova. Il Consiglio Direttivo ha così proceduto a quattro ripescaggi, due canonici, vale a dire quelli di Brilla Campi e Spinazzola nelle vesti di squadre vincitrici dei playoff di Promozione, altri due in sostituzione delle rinunciatarie Avetrana e Orta Nova che vanno ad appannaggio, rispettivamente, di Mesagne e Foggia Incedit. Ci spera pure il Taurisano, ma affinché i salentini usufruiscano del ripescaggio devono sperare in quello del Molfetta in D (che a oggi appare un po’ più complicato).

Come reazione a catena, in Promozione sono state ripescate Football Santeramo, Troia, Rinascita Refugees, Sporting Apricena, Real Carovigno e Polisportiva Galatone.

