Virtus Francavilla, Pinto: “Un avvio da sogno, puntiamo a vincere”

“I più simpatici nello spogliatoio? Lanzolla e Gjonaj. I leader Allegrini e Lanzolla, ma anche altri veterani come Taurino e Gjonaj stesso. E con una difesa come la nostra, tutti gli altri siamo più tranquilli”. Con il sorriso, Nicola Pinto, ha svelato alcune curiosità della nuova squadra della Virtus Francavilla, costruito in estate da Montervino. “È nato un gruppo importante e in D si vince proprio con questo, al di là dei nomi. Sappiamo che sarà un campionato difficile, con tante società che hanno investito anche in maniera pesante, ma noi non siamo da meno e proveremo a vincere il campionato”. Reduce dal secondo posto dello scorso anno con il Martina, Pinto promette: “Voglio migliorare i miei numeri (è già a un gol e quattro assist in tre gare ufficiali, ndr) e anche quelli del collettivo, puntando in alto”. Sull’impatto con la maglia della Virtus e il calore dei tifosi: “Non mi aspettavo una partenza del genere, anche se la sognavo. Con Ginestra gioco più vicino alla porta e mi sento bene, sono in fiducia. E poi c’è questa Nuovarredo Arena che è un piacere giocarci: la spinta dei tifosi è impressionante, sono il nostro dodicesimo uomo in campo”.

