Bari in campo con il lutto per ricordare Gaetano Salvemini

Sabato 14 settembre, in occasione della sfida contro il Mantova, il Bari scenderà in campo con la fascia nera al braccio in segno di lutto per commemorare Gaetano Salvemini, storico allenatore dei biancorossi. Salvemini, indimenticato tecnico, portò la squadra in Serie A nella stagione 1988-1989 e conquistò la Mitropa Cup nel 1990. Un gesto simbolico per onorare una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author