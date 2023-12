Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Contro il Potenza senza ansia”

Roberto Occhiuzzi, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia del match contro il Potenza in conferenza stampa: “I ragazzi ogni gara la devono vivere come una finale, nel calcio il presente ti aiuta a vivere in una certa maniera il futuro. Vogliamo vivere la gara della domenica al meglio, è normale che quello a cui tengo è che non vengano vissute le gare con ansia, le prestazioni danno il risultato. A Castellammare abbiamo analizzato 80’ buoni ma il risultato conta e non bisogna cullarsi”.

In palio tre punti pesantissimi per la classifica e per l’umore. “I punti hanno un’importanza enorme, nella prima di ritorno lo scorso anno ero ultimo a Olbia e nel girone di ritorno abbiamo sfiorato il piazzamento ai playoff. A me conta inquadrare ciò che siamo e potremmo essere, per arrivare alla salvezza tranquilla bisogna capire cosa migliorare, è importante dare continuità di risultati. Ecco perché contro la Juve Stabia ho voluto che la squadra giocasse senza il braccino corto”.

Sull’avversario di turno: “Per quanto riguarda il Potenza, è una squadra che vanta una rosa importante. Hanno aspettative alte, come ogni domenica ci sarà grande attenzione. Per quello che a me interessa, soprattutto adesso che sono in una fase dove voglio lasciare la mia impronta sotto ogni punto di vista. In queste gare abbiamo avuto sensazioni importanti e ci sono alcuni piccoli campanelli d’allarme che dobbiamo spegnere”.

