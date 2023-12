Lecce – Mister Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida contro l’Inter analizza la difficile sfida che attende i suoi contro a San Siro: “Troveremo una squadra forte, ambiziosa che viene da un’eliminazione. Quindi sotto l’aspetto dell’atteggiamento troveremo una squadra che non può commettere altri errori. Da parte nostra si analizza e ci deve essere la volontà di fare risultato consapevoli che sarà un ostacolo proibitivo. Questo dipende dall’Inter, ma anche da noi. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento di avere un risultato importante”.

Ribadisce che la cosa più importante è la prestazione, mai assente anche quando non è arrivata la vittoria: “Anche se la vittoria non arrivasse da tempo questo atteggiamento di voglia di fare la prestazione la squadra l’ha sempre messo in campo. Pensiamo al Milan, quando non ci siamo abbattuti e abbiamo ribaltato il match. Poi è chiaro che c’è l’aspetto del morale, quello che di dà entusiasmo e fiducia e per cui la vittoria funge da spinta. L’importante è la compattezza di squadra che è fondamentale per dar valore alle proprie caratteristiche, ovvero quelle di essere sempre propositivi”.

Infine, oltre a spiegare che il recupero di Almqvist è stato rallentato dall’influenza, sottolinea che con Tarozzi, il suo vice che lo sostituirà in panchina, i giallorossi sono in mani sicure: “Sono in mani sicure perché lo staff l’ho creato io e la prima cosa a cui ho pensato è la scelta dell’uomo prima del professionista. Ho giocato con lui, con Sullo, stessa cosa per gli altri che conosco da tanto. Credo sia gratificante anche per loro, bravi professionisti e brave persone. E’ importante il lavoro di staff”.

