Bitonto Calcio a 5 femminile nella storia, è in finale di Champions League

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Bitonto centra l’unico risultato a disposizione e raggiunge la finale della Futsal Women’s European Champions, battendo le padrone di casa (e organizzatrici) del Burela: 5-3 al Vista Alegre con una prestazione sontuosa nel primo tempo e di personalità nel secondo, in cui la squadra di Marzuoli resiste a ben 14′ di portiere di movimento. Domani la finale della competizione, alle ore 20, contro il Benfica.

IMPRESA NEROVERDE – La partenza delle italiane è magistrale: Grieco beffa Caridad sul primo palo, Lucilèia bissa con un tocco sotto porta e Renatinha cala il tris con uno strappo dei suoi che termina col pallone depositato in fondo al sacco: 3-0 all’intervallo e bottino che diventa più sostanzioso in apertura di ripresa con Mansueto, ma la reazione di Patricia è immediata: 4-1 e portiere di movimento con Cilene già dal 6°. Diana Santos ne approfitta per metterla dentro a porta sguarnita, poi il doppio acuto di Emilly tra il 7° e il 12° che lascia tutti col fiato sospeso. Servono almeno tre belle parate di Castagnaro e tanto coraggio per portare a termine l’impresa, che alla fine arriva meritatamente: 5-3 per il Bitonto, le leonesse rincontreranno in finale le lusitane. Stavolta per riscrivere la storia.

BURELA-BITONTO 3-5 (p.t. 0-3)

BURELA: Caridad, Cami, Irene Samper, Patricia, Emilly, Dany, Cilene, Antia Perez, Aroa, Rafinha, Noelia Montoro, Jozi Oliveira. All. Delgado

BITONTO: Castagnaro, Tampa, Santos, Renatinha Lucilèia, Nicoletti, Pezzolla, Grieco, Divincenzo, Mansueto, Pernazza, Abbadessa, Trumino. All. Marzuoli

MARCATRICI: p.t. 7’40” Grieco (BI), 11’32” Lucilèia (BI), 12’46” Renatinha (BI), s.t. 4’35” Mansueto (BI), 4’50” Patricia (BU), 7’13” Santos (BI), 7’30” Emillyu (BU), 11’16” Emilly (BU)

AMMONITE: Rafinha (BU)

Fonte: Divisione Calcio a 5

