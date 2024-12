Virtus Francavilla, non solo De Angelis: il casting per l’attacco prosegue

Ciro De Angelis era il Piano A della Virtus Francavilla e del ds Francesco Montervino. Con uno sforzo economico importante, il club biancazzurro è riuscito ad aggiudicarsi le prestazioni di uno dei centravanti più importanti della categoria, ma il mercato in entrata degli imperiali non è di sicuro finito qui.

Nel corso della finestra invernale di calciomercato, dovesse uscire Arrighini, dovrebbe infatti arrivare un altro attaccante: sul taccuino di Montervino spiccano tre nomi su tutti. L’ex Vincenzo Barone è un profilo che piace e che risponde alla caratteristiche richieste da Ginestra. Il classe ’95, attualmente in forza al Termoli, ha già realizzato 6 gol in 13 presenze nel girone F di Serie D. Un altro nome che piace è quello di Antonio D’Angelo, di proprietà dell’Albalonga: 8 gol in 13 presenze per lui nel girone G. Inoltre resta vivo il nome di Manuel Sarao, che dopo il sondaggio estivo è stato proposto alla Virtus: un nome letteralmente mai passato di moda. Non troppo fortunata fino ad ora la sua stagione al Siracusa, ragion per cui potrebbe pensare di cambiare aria già a gennaio. Sulle sue tracce c’è anche il Matera.

