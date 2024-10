Virtus Francavilla, Magrì: “Arbitraggio non all’altezza, assurdo il rigore tolto”

Antonio Magrì, presidente della Vrtus Francavilla, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Palmese: “Innanzitutto faccio i complimenti alla Palmese, perché ha vinto la partita. Dopodiché, però, aggiungo che il nervosismo è stato generato da un arbitraggio assai discutibile e non all’altezza. L’arbitro ha perso totalmente la partita dalle mani, si è giocato davvero poco. Assurdo anche revocare il rigore inizialmente fischiato in nostro favore, è una cosa mai vista: dispiace fare queste dichiarazioni, perché abbiamo perso contro un’ottima squadra a cui vanno fatti i complimenti. Ma faccio i complimenti anche ai miei ragazzi che hanno perso pur creando tantissimo, la sconfitta è immeritata. Non cerco alibi, in questa categoria si deve vincere anche contro la sfortuna e contro episodi negativi. Non dobbiamo cadere nel tranello del nervosismo, adesso dobbiamo rialzarci e ripartire. Non facevamo voli pindarici dopo otto vittorie di fila, figuriamoci dopo una sconfitta. Mi aspetto dagli organi competenti maggior attenzione nelle designazioni arbitrali per il futuro”.

Sulla prestazione: “Questa squadra va in campo per vincere, ha una mentalità vincente. Dispiace aver conquistato zero punti, stavamo giocando solo noi nel finale e su contropiede abbiamo subito la beffa. Ma andiamo avanti con le nostre certezze e guardiamo oltre”.

