Virtus Francavilla, inizia la settimana delle risposte

È ufficialmente iniziata la settimana in cui il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì romperà il silenzio. Chi si aspettava un commento a caldo dopo il playout perso a Monopoli è rimasto ben presto deluso, con il numero uno biancazzurro che ha preferito rintanarsi per qualche giorno in un comprensibile silenzio di riflessione. Passata una settimana utile per metabolizzare quanto accaduto, il massimo vertice del sodalizio imperiale dovrebbe infatti tornare a parlare nel corso dei prossimi giorni. Restano da capire le modalità in cui ciò avverrà, ma l’argomento chiave sarà inevitabilmente il futuro della Virtus Francavilla. Il verdetto dell’ormai passata stagione sportiva condannerebbe i biancazzurri al ritorno in Serie D, dopo otto anni di militanza ininterrotta in Lega Pro.

I tifosi si interrogano e confidano nel ripescaggio, con la tanto sperata riammissione che appare invece ben più complicata. Questa modalità, infatti, basatasi solo ed esclusivamente sui punti raccolti nel campionato da poco conclusosi, dovrebbe vedere almeno tre compagini avanti al Villa in graduatoria: Fiorenzuola, Recanatese e Monterosi Tuscia. Il discorso inerente al ripescaggio è invece differente, vedrebbe la Virtus in posizione favorevole, ma guai a darlo per scontato. La cifra da spendere a fondo perduto supera il milione di euro, ed oltretutto bisognerebbe anche rifondare da zero l’organico, con i vecchi contratti decaduti in toto per regolamento, dopo il cambio di status da professionista a dilettante. Restano dunque diversi punti interrogativi sul futuro della Virtus Francavilla, ma qualcosa in più la si saprà certamente nel corso di questa settimana.

Nel frattempo, le migliori soddisfazioni continuano ad arrivare dal settore giovanile. La formazione Under 15 di mister Montesardi ha superato per 3-1 il Perugia in trasferta, nella gara di andata dei quarti di finale dei playoff. In gol Catapano e Celentano già nel primo tempo, la chiude nella ripresa Miccoli. Nel finale arriva la rete che accorcia le distanze e che mette i giovani umbri nelle condizioni di arrivare alla sfida della Nuovarredo Arena con due gol da recuperare. Il confronto di ritorno è in programma per domenica 2 giugno, con fischio d’inizio alle ore 11.00.

