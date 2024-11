Virtus Francavilla, Ginestra: “Vittoria su un campo complicato’

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus di Ginestra che nel pomeriggio ha superato 0-1 il Fasano. Il tecnico degli imperiali ha commentato il successo ai nostri microfoni:

“Complimenti ai ragazzi per una vittoria difficile e su un campo molto complicato. Chi sbaglia il meno possibile arriva fino alla fine, in un campionato fino a marzo sempre difficile. Dobbiamo avere la lucidità e la forza di giocare le nostre partite. Pinto ha preso un colpo alla caviglia, in settimana rientrano Allegrini e Latagliata, pian piano rientreranno tutti. Dobbiamo continuare a lavorare serenamente, perché la società ce lo permette, dopo settimane difficili. Sosa? Non gli faccio i complimenti perché dopo si monta la testa. Giocatore molto sprecato in questa categoria, aldilà del giocatore è un uomo squadra, per tutti i gol che ha fatto deve dare merito ai suoi compagni.”

