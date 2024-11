Fasano, Gonnella: “La classifica pesa, ma complimenti ai ragazzi”

Quinta sconfitta stagionale per il Fasano, caduto 0-1 in casa al cospetto della Virtus Francavilla. Il vice allenatore Gonnella è intervenuto nel post gara a commentare il match: “Purtroppo stiamo commentando un’altra sconfitta. Dispiace perché abbiamo fatto un’ottima partita sotto ogni punto di vista, il risultato è bugiardo. Devo fare i complimenti ai ragazzi a prescindere, non dobbiamo mollare il lavoro. Ci manca il cinismo, quello che hanno avuto loro, assieme alla fortuna. Siamo sempre in discussione, il calcio è così. I risultati non stanno venendo, ma le prestazioni sono state tante di buon livello. La classifica doveva essere diversa, siamo consapevoli che la classifica sta pesando. Siamo convinti però che questo gruppo può tirarsi fuori dalla situazione. Domenica andremo a Nocera a giocarcela senza paura”.

