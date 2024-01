Virtus Francavilla, è fatta per un colosso difensivo: ecco Dutu

FRANCAVILLA F.NA – Chiuso l’affare Ingrosso, la Virtus Francavilla piazza un altro colpo in entrata. Stando a quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, si tratta di Eduard Dutu (189 cm), difensore centrale classe 2001 di proprietà della Fiorentina, nella prima parte di stagione in prestito all’Ancona. L’italo-romeno, fin qui, ha collezionato 500′ nel 2023/24; per lui anche 45 gettoni e 4 gol nel campionato Primavera, oltre a 43 apparizioni nel girone B di Serie C. Stasera è atteso in città e sarà a disposizione di Occhiuzzi per il match con il Picerno.

