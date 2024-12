Virtus Francavilla, è fatta per bomber De Angelis

Colpo di mercato della Virtus Francavilla. Il direttore sportivo Francesco Montervino ha chiuso l’accordo col il bomber del San Marino, ex Monopoli, Ciro De Angelis. Una trattativa difficile dal momento che De Angelis è ritenuto uno degli attaccanti più forti e ambiti dell’intera categoria. L’indiscrezione è stata confermata in nottata dallo stesso San Marino: Il San Marino Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Ciro De Angelis alla Virtus Francavilla.

Il calciatore ha già salutato compagni e staff prima dell’allenamento odierno. La società ringrazia De Angelis per l’impegno e la serietà dimostrati nella sua permanenza a San Marino: “grazie Ciro ed in bocca al lupo per la tua prossima avventura”.

