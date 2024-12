Virtus Francavilla, De Angelis e l’ossessione per il gol: il profilo del nuovo bomber

Un bomber in più per la Virtus Francavilla. Il quarto colpo di mercato dei biancazzurri, dopo Sirri, Bolognese e Cipolletta, riguarda il reparto offensivo: Ciro De Angelis ha detto sì alla corte del diesse Montervino e rappresenta un’arma in più, già dalla trasferta di Nocera, per riprendersi la vetta della classifica. Classe ’90, originario di Grottaglie, è reduce da una prima parte di stagione al San Marino, nel girone D di Serie D. Un gol in nove presenze per lui, veterano del massimo campionato dilettantistico con 149 reti segnate in carriera in tutti i gironi. Si tratta della terza esperienza in Puglia dopo quelle con Monopoli (5 presenze e una rete) e Grottaglie (6 centri in 27 partite). Nelle ultime stagioni spicca il dato dei 23 gol segnati con la maglia del Franciacorta nel girone B in 32 gare nella stagione 2021/22. Un investimento importante della Virtus, un attaccante che non hai mai nascosto di avere l’ossessione per il gol e ora pronto a diventare il nuovo partner d’attacco per Sosa. De Angelis è in città, la sua avventura a Francavilla Fontana può cominciare.

