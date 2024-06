FRANCAVILLA F.NA – Dopo aver scelto il direttore sportivo, che sarà Francesco Montervino (accordo raggiunto nella giornata di ieri, CLICCA QUI PER LEGGERE), la Virtus Francavilla ora accelera anche per l’allenatore. Stando a quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, negli ultimi due giorni il presidente Antonio Magrì avrebbe incontrato diversi profili per la panchina, tra l’altro alcuni anche piuttosto esperti del girone H, ma senza raggiungere un’intesa massima come è stato, invece, nel caso del diesse.

E allora, come preannunciato in conferenza stampa, il nuovo condottiero sarà scelto in condivisione da presidente e uomo-mercato. A tal proposito sono due i nomi caldi: Ciro Ginestra e Giuseppe Laterza. Il secondo, in particolare, già in passato accostato alla Virtus, è stato con Montervino a Taranto nell’anno della promozione in Serie C e anche nella stagione appena conclusa a Casarano. Si tratta di due identikit che piacciono e non poco al dirigente tarantino per aprire un nuovo ciclo.

