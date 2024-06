Virtus Francavilla, fumata bianca per Montervino: sarà il ds

FRANCAVILLA F.NA – Sarà Francesco Montervino il nuovo direttore sportivo della Virtus Francavilla. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l’ex uomo-mercato di Taranto e Casarano proseguirà la sua avventura in Puglia ma con la società del presidente Magrì. Toccherà all’ex centrocampista del Napoli ora costruire la rosa che dovrà puntare al ritorno in Serie C nella prossima stagione. L’accordo è praticamente raggiunto, si attende solo l’ufficialità. Per la panchina, invece, la suggestione porta al nome di Ciro Ginestra.

