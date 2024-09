Virtus Francavilla, Donatiello: “Serie D difficile, 5-6 squadre per la C”

Un modello chiamato Virtus Francavilla in Serie D. La storia non si dimentica, non può essere cancellata. E il vicepresidente Tonino Donatiello, con la solita umiltà, insieme al presidente Antonio Magrì e l’ambiente biancazzurro si è calato da subito nella nuova categoria con chiare ambizioni. “Veniamo da un decennio di calcio importante, di questo dobbiamo ringraziare il presidente Magrì perché ci permette di lavorare con grande serenità. È un campionato diverso rispetto a quello di Lega Pro, ma non dobbiamo più pensarci. Noi ora dobbiamo pensare di risalire, anzi di cercare di risalire perché è molto difficile e ci sono 5-6 squadre con cui scontrarci e agguerrite. La Virtus lavora come fatto tra i professionisti”.

Sulla nomina, per il sesto mandato consecutivo, di Vito Tisci come numero uno del comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Donatiello si esprime così: “Ci aspettiamo dei miglioramenti, il presidente e il suo staff sono all’altezza. Andiamo avanti per onorare lo sport e le società”.

